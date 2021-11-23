Aşkı seçen eski prenses Mako'nun ABD'deki sıradan yaşamı
Prenseslikten vazgeçip aşkı seçen tercih Japon kraliyet ailesi üyesi Mako ABD'de gündelik yaşamın içinde görüntülendi.
Daily Mail sitesi, Japonya'da prenseslik unvanından vazgeçip üniversite arkadaşıyla büyük tartışmalar gölgesinde evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Mako'nun saray dışındaki bu yeni hayatından kareler paylaştı.
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Prenses Mako üniversiteden arkadaşı Kei Komuro ile evlenmek için Prenses unvanından feragat etmişti.
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Prenses Mako, bu feragat karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddetmişti.
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Eski Japonya Prensesi Mako'nun 'sıradan insanların' yaşamına ne kadar uyum sağlayabildiği de mercek altında.
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