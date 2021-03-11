Prens William'dan kardeşine ırkçılık cevabı

Prens Harry'in eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet ailesine "ırkçılık" suçlaması yöneltti.

Megan, "hamileyken çocuğumun ten renginden endişe ettiler" dedi.

Buckingham Sarayı "suçlamalar endişe verici" diyerek, iddiaların özel olarak inceleneceğini bildirildi.

Bugün açıklama yapan Harry'in abisi Prens William, kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını söyledi.





Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eski aktris eşi Meghan Markle'ın ünlü talk şovcu Oprah Winfrey'e verdiği mülakatta kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamasıyla ilgili Harry'nin ağabeyinden açıklama geldi.

Prens William, Meghan Markle'le evlenmesinden beri aralarına kara kedi giren kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını, ancak kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını söyledi.

"HARRY İLE ELBETTE KONUŞACAĞIM"

Oprah röportajının deprem etkisi yaratması sonrası bugün eşi Kate Middleton'la çocuklarla ilgili bir etkinliğe katılan Prens William, kardeşi için "Henüz onunla konuşmadım, ama konuşacağım" dedi Kraliyet ailesinin ırkçı olup olmadığı sorusunu da "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diye yanıtladı.

MEGHAN VE HARRY NE DEMİŞTİ?

Kraliyeti sarsan röportajda ikinci çocuğuna hamile Meghan, ilk çocuğu Archie'ye hamileyken ve henüz cinsiyeti bilinmezken protokolden farklı olarak prens ya da prenses unvanı verilmek istenmediğini söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Hamileyken doğacak çocuğuma güvenlik sağlanmayacağı, unvan verilmeyeceğiyle ilgili konuşmalar yapıyorduk. Ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar vardı."

Prens Harry de o dönem bu konuşmalardan şoke olduğunu söylemişti.

5 aylık hamileyken intiharı düşündüğünü, o dönem hayatına son vermenin herkes için en iyisi olacağına inandığını paylaşan Meghan Markle, yardım almak için bir yerlere gitmesi gerektiğine dair "kurumdan" destek istediğini, ama bunun "kurum" için iyi olmayacağı gerekçesiyle reddedildiğini anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"O konuşmayı daha dünmüş gibi hatırlıyorum. 'Seni anlıyoruz, ne kadar kötü olduğunu görüyoruz ama seni korumak için yapabileceğimiz bir şey yok çünkü kurumun ücretli bir çalışanı değilsin' dediler."

Prens Harry de babası Veliaht Prens Charles'ın kendisine yardımcı olmadığını, ağabeyiyle de aralarında mesafe olduğunu, yollarının ayrıldığını dile getirmişti.

Röportaj, kanal yayınından Britanya'da 12.4, ABD'de 17.1 milyon izleyiciye ulaştı.