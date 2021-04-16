Prens Selman'dan Boris Johnson'a mektup!

2020 yılının bu dönemlerinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başında olduğu Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon pound karşılığında kulüp sahibi Mike Ashley ile anlaşmaya varmıştı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI HATİCE CENGİZ İNGİLTERE'YE SESLENMİŞTİ

İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İngiliz hükümetine seslenerek, Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemiş ve eli kana bulanan Suudi Arabistan ile böyle bir anlaşma yapmamaları için Premier Lig kulüplerini uyarmıştı.

LİG YÖNETİMİ SATIŞI ENGELLEDİ

Newcastle United'ın satışının önünde yalnızca resmi işlemler kalmışken Premier Lig kulüpleri, lig yönetimi ve yayıncı kuruluş, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olduğunu ve bunu durdurmaya niyetli olmadığını belirterek, Newcastle United'ın satışına engel olmuştu.

VELİAHT PRENS'TEN BORIS JOHNSON'A: 'BU İŞİ ÇÖZ'

Newcastle United'ı satın alma hedefi suya düşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen yıl haziran ve temmuz aylarından bu yana sık sık İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bazı mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

DailyMail'in haberine göre Veliaht Prens, Newcastle United'ın satışına engel olunmasıyla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bazı mektuplar yazdı. Mektupların içeriğinde Veliaht Prens, Boris Johnson'ın devreye girerek Premier Lig kulüplerini satın alım işlemi konusunda ikna etmesini istiyor.

BORIS JOHNSON'DAN DANIŞMANINA TALİMAT

Suudi Arabistan ile ilişkileri bozmak istemeyen Boris Johnson'ın, danışmanına talimat vererek konuyla ilgili araştırma yapmasını istediği ifade edildi. Ancak satış işlemi, bütün çabalara rağmen hala gerçekleşmedi. Premier Lig yönetimi, kararından geri adım atmadı.

"PİYANGO KAZANDILAR AMA PARAYI VERMİYORLAR"

Veliaht Prens ile Boris Johnson arasında olanlar bu şekilde. Newcastle United cephesine dönecek olursak kulübün sahibi Mike Ashley'e yakın bir kaynak; "Onun gözünde kulüp çoktan satıldı. Mike'a göre Newcastle United taraftarı piyango kazandı ama hakkı olan para Premier Lig yönetimi tarafından onlara verilmiyor." dedi.

NE OLACAK?

İngiliz hükümeti, Suudi Arabistan Yatırım Fonu ve Veliaht Prens'in yanında saf tutup Premier Lig yönetiminden Newcastle United'ın satışının onaylanmasını istese de Premier Lig yönetimi buna şu anda sıcak bakmıyor. Sezon arasında yeni gelişmeler olabilir.

NEWCASTLE UNITED'IN HEDEFİ LİGDE KALMAK

Newcastle United, 32 haftası geride kalan Premier Lig'de düşme potasının hemen üzerinde 17. sırada yer alıyor ve düşme hattındaki en yakın rakibiyle arasında 6 puan fark var.