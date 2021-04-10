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Prens Philip’i Yunan Evzon askeri üniformasıyla uğurladı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’i, çocukluğunda çekilmiş Yunanistan Parlamentosu’nda nöbet tutan Evzon askerlerinin üniformasını giydiği fotoğraf ile andı.

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis Prens Philip’in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladılar.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prens’i Yunan Evzon askeri üniformasıyla bir fotoğrafı ile andı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Prens Philip’i çocukluğunda çekilmiş Yunanistan Parlamentosu’nda nöbet tutan Evzon askerlerinin üniformasını giydiği fotoğrafla andı.

Prens Philip, Yunan adası Korfu’da dünyaya geldi; ancak askeri darbenin gerçekleşmesi yüzünden iki yaşındayken Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.

Bir İngiliz savaş gemisi Prens’i ve ailesini İtalya’ya sürgüne götürdü, bu yolculuk daha sonra İngiltere’de sona erdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, tweetinde Kraliçe’ye ve İngiliz halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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