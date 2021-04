Prens Philip’i Yunan Evzon askeri üniformasıyla uğurladı

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis Prens Philip’in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladılar.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prens’i Yunan Evzon askeri üniformasıyla bir fotoğrafı ile andı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Prens Philip’i çocukluğunda çekilmiş Yunanistan Parlamentosu’nda nöbet tutan Evzon askerlerinin üniformasını giydiği fotoğrafla andı.

The Duke of Edinburgh, Prince Philip, who was born in Corfu, served his country with devotion for many decades. I extend my warm condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II, the members of the @RoyalFamily and the British people. pic.twitter.com/qmB4PZjLDM