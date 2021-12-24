Prens Harry ve Meghan çifti, kızlarının fotoğrafını ilk kez paylaştı

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 6 aylık kızları Lilibet Diana'nın ilk kez fotoğrafını yayınladı.

Perşembe günü paylaşılan Noel aile kartında, Prens Harry'nin kucağında 2 yaşındaki oğlu Archie, Meghan Markle'ın kucağında ise Lilibet Diana'nın bulunduğu görülüyor.

Sussex Düş ve Düşesi'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin kadrajından çıkan aile fotoğrafının Kaliforniya'da yaz aylarında çekildiği belirtildi.

Çift, Noel tebrik kartında "Mutlu Noeller. 2021 yılında kızımız Lilibet'i dünyamıza karşıladık. Archie biri 'Anne' ve 'Baba' yaptı, Lili ise bizi bir aile kıldı" dedi.