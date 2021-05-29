Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi

Yaklaşık iki ay önce telefonlarını açmayan Prens Harry’nin kapısına polis geldi. Emniyet güçlerinin TMZ'ye söylediğine göre 9 Nisan'da ABD Büyükelçiliğinde görevli birisi, dedesi Prens Philip'in öldüğünü bildirmek için gece saat üçten hemen önce Harry'yi aramaya başladı.

Harry'nin telefonunun sessizde olup olmadığı veya o ve Meghan'ın uyuyor olup olmadığı belli değil, ama kimse telefonuna cevap vermedi.

Tekrarlanan denemelerden sonra, Büyükelçilik temsilcisi Santa Barbara, Şerif Departmanı'nı aradı ve bir memurun Harry'nin malikanesine gidip Büyükelçiliğin acilen ona ulaşmaya çalıştığını söylemesini rica etti.

Şerif Departmanı mecbur kaldı ve bir memur Harry ve Meghan'ın malikanesinin kapılarına geldi ve Harry'ye Büyükelçiliği araması gerektiğini söyledi. Harry, Prens Philip'in öldüğünü böyle öğrendi.

Prens Harry, 9 Nisan sabahı İngiltere’de Windsor Kalesinde vefat etti. California'da yaşayan Harry, Edinburgh Dükü'nün cenazesi için Britanya'ya geri dönmüştü.