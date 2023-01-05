Prens Harry: "Ağabeyim Prens William beni dövdü"

The Guardian'da yer alan habere göre Prens Harry'nin Spare kitabından bir kesit paylaşıldı. Buna göre, 2019 yılında Londra’daki evinde William’ın Meghan hakkında, “zor”, “kaba” ve “ömür törpüsü” dediğini ve kısa bir süre sonra ikisi arasındaki tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Harry kitapta, “William beni yakamdan tuttu, o sırada kolyem koptu ve beni yere devirdi” ifadelerini kullandı.