Premier Lig'in en zengin kulübü Boey'i istiyor!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Sacha Boey, dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki oyuncunun hücum aksiyonlarında aldığı görev, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Newcaslte United devrede

Boey için transfer söylentileri artarken, bir iddia daha ortaya atıldı. Premier Lig'in en zengin kulübü olarak bilinen ve geçen sene Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman tarafından satın alınan Newcastle United, Sacha Boey için devreye girdi. Ada ekibinin başarılı oyuncu için temaslara sezon sonunda başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın bu transferde beklentisinin de 20 milyon euro olduğu biliniyor. Cimbom, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yeni mukavele için görüşmelere başlamıştı. Aslan, yıldız sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti. Genç oyuncu için 1 milyon euro bonservis ödenmişti.

Boey, bu sezon ligde 20 maça çıkarken 2 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.