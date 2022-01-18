Premier Lig'den Christian Eriksen'e teklif

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçiren ve ölümden dönen Christian Eriksen'e Premier Lig'den teklif geldi.

Ülkesi Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag, daha önce tecrübeli oyuncuya sözleşme teklif etmiş ancak Christian Eriksen bu teklifi geri çevirmişti.

Bir süredir altyapısında yetiştiği Odense ile antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya son teklif Premier Lig temsilcisi Brentford'dan geldi. The Athletic'in haberine göre Brentford, 29 yaşındaki futbolcuya 6 aylık sözleşme teklifi yaptı.

Söz konusu haberde; Christian Eriksen'in sağlık durumunda sorun olmaması halinde mukavelesinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel Futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.