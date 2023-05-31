Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye teklif!

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığı Bruma için bonservis teklifi yapıldı.

Record'un haberine göre, devre arası transfer döneminde Braga'nın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma gösterdiği performans ile takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.

4,5 milyon Euro teklif edildi



28 yaşındaki futbolcunun başarılı bir performans sergilemesi üzerine bonservisini almak için harekete geçen Portekiz ekibi, Fenerbahçe'ye oyuncu için 4,5 milyon Euro bonservis teklif ederken, kanat oyuncusuna da 1.5 milyon Euro maaş teklif etti.



Sezon başında Fenerbahçe'nin PSV'den 4.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, Braga'da çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sundu.