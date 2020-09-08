Portakal'ın hikayesindeki büyük açık

Fatih Portakal'n FOX Haber'den sürpriz ayrılığına dair çok şey yazıldı çizildi. Onun için "Korktu, baskılara gelemedi" yorumları yapıldı. Bayrak değişimi için FOX'ta son kez ekranlara çıkan Portakal'ın rakipsiz olduğu için bıraktığını söylemesi tatmin edici bulunmadı.

Portakal'ın veda konuşmasını dikkatle izleyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tartışmalara ilişkin yankı uyandıracak bir yazı kaleme aldı.

"Fatih Portakal hikayesindeki büyük açık" başlıklı köşesinde Alçı, "Fatih Portakal üzerindeki politik sorumluluk baskısına dayanamadı. Bu psikolojik yükü kaldıramadı. O yüzden bıraktı ve ferahladı." ifadelerini kullandı.

"Kemalizm ideolojisini taşıyacak altyapısı yoktu"

Portakal’ın medya başarısından ziyade boşluk fırsatını çok iyi değerlendiren bir Atatürkçü-popülist politik aktivizm başarısı olduğunu savunan yazar, "Portakal’ın Kemalizmin bayrağını taşıyacak ideolojik ve kültürel altyapısı yoktu. Bu kafayla yetişmemişti. O yüzden sık sık ucuz popülizm ve demagoji yapıyordu." diye yazdı.

"Atatürk'ten bahsetmiyor"

Portakal'ın 2012'de yayımlanan ‘Ses’siz başlıklı kitabını gündeme getiren yazar, Atatürk’ün tek bir yerde bile ismi geçmediğine dikkat çekerek yazısını böyle tamamlıyor:

"Cefasını çekmeye katlanamadı"

"Kitapta politik duruş hiç yok. Bugün her konuşmasında muhakkak Atatürk’ten bahseden, vücuduna yaptırdığı Atatürk dövmesini gösterdiği resimleri olan Portakal’ın kitabının tek bir yerinde bile Atatürk’ün adı geçmiyor.

2012 Mayıs ayında üstelik yine FOX’da sabah haberleri sunmasına rağmen Atatürk’ten ve Kemalizmden bahsetmek ve övmek ‘out’ olduğu için herhalde hiç o topa girmemiş Portakal.

Oysa gerçek Kemalistler o zaman da demode algılandığına bakmadan inatla savunurlardı bu ideolojiyi.

Fatih Portakal ise reyting ile para ve şöhret bakımından Kemalist muhalif kimliğin sefasını sürdü ama cefasını çekmeye katlanamadı. Bu hikayenin daha çok detayı var."