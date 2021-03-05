Porsche Taycan, Alman otomobil üreticisinin en popüler araçlarından biri oldu. Kısa süre içinde oldukça sevilen Taycan serisi, tasarımı ve özellikleriyle çıktığı günden bu yana ilgiyi üstüne çekiyor. Porsche, Taycan serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Uzun zamandan beridir Taycan'ın station wagon modeli bekleniyordu ve sonunda Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı. Peki yeni elektrikli canavar Porsche Taycan Cross Turismo'nun özellikleri nedir, fiyatı nedir? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Porsche bir süredir sessizlik içindeydi. Firmanın ismi son haftalarda nadiren gündeme geliyordu. Çeşitli raporlarda, Porsche'nin tanıtım hazırlığı içinde olduğu ileri sürülüyordu ve bu tanıtım gerçekleşti. Porsche Taycan Cross Turismo modeli gün ışığına çıktı.

Porsche Taycan'ın tüm olumlu özelliklerine bir de daha fazla pratiklik ekleyen bu araç, Taycan'dan 20 mm daha fazla yüksek bir gövdeye de sahip. Ayrıca Off Road Design Package adlı paket alındığı zaman ekstra bir 10 mm yüksekliğin daha kazanıldığı da belirtiliyor. Yani bu elektrikli station wagon araç, hafif arazi kullanımları için bile uygun olarak tasarlanmış.

Bu ekstra arazi paketi, araca ek plastik gövde parçaları da geliyor. Bu sayede araçta SUV ve crossover'lara benzeyen bir görünüm de elde edilmiş oluyor. Bu ek plastik parçaların aracın hafif arazi kullanımlarında pahalı gövdesini ve boyasını korumaya da faydası olacaktır. Ayrıca aracın ön ve arka yüzünde de Taycan'a göre farklılıklar görülüyor. Hatta arka kısımda arka sileceğin eklendiğini de görüyoruz.

Porsche, Taycan Cross Turismo'ya özel olarak "Gravel" adında bir sürüş modu da eklemiş. Bu kelime Türkçe'de "çakıl" olarak geçiyor. Bu mod aracın yüksekliğini en üst seviyeye getiriyor ve stabilite kontrolünde de bazı değişiklikler sağlıyor. Bu sayede bozuk, topraklı veya çakıllı yollarda daha iyi bir sürüş gerçekleştirilebiliyor.

Porsche Taycan Cross Turismo, beklendiği üzere havalı bir süspansiyon sistemine ve 4 tekerden çekiş sistemine de sahip. 4 tekerden çekiş sistemi, aracın her versiyonunda sunuluyor. Bu da sedan Taycan'a göre daha farklı bir durum oluyor. Çünkü Taycan'ın baz versiyonu olan 4S, bildiğimiz üzere arkadan itişli olarak sunuluyor. Taycan Cross Turismo'nun 20 ve 21 inç'lik jantları da yine normal Taycan ile olan farkları arasında yer alıyor.

Aracın baz versiyonunda 380 beygir güç sunulduğu belirtiliyor. Fakat launch control özelliğiyle bu gücün 476 beygire yükseldiğini de öğreniyoruz. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniye civarında tamamlıyor ve maksimum olarak da 220 km/s hıza ulaşabiliyor. Tüm bu değerler de aracın baz versiyonu için gayet iyi görünüyor. Bu versiyonun ismi de Porsche Taycan Cross Turismo 4 şeklinde.

Bir üst versiyon olan Porsche Taycan Cross Turismo 4S'e baktığımız zaman, aracın Taycan 4S sedanda bir opsiyon olan Performance Battery Plus özelliğiyle geldiğini görüyoruz. Taycan Cross Turismo'nun 4S, Turbo ve Turbo S versiyonlarının tümünün sedan model ile aynı güç değerlerine sahip olduğu da belirtiliyor.

Taycan Cross Turismo'nun en üst versiyonuna baktığımızda 2.7 saniyelik bir 0-100 km/s hızlanma süresi görüyoruz. Bu değer, sedan modelin en üst versiyonuna göre sadece 0.1 saniye kadar daha düşük oluyor. Maksimum hız değeri de yine sedan modelin en üst versiyonuna göre 5 km/s kadar azalarak 250 km/s'ye inmiş. Taycan Cross Turismo Turbo S'in 2.358 kg'lık ağırlığı göz önüne alındığı zaman bu değerlerin yine gayet iyi olduğu görülüyor.

Aracın daha düz tavan yapısı sayesinde sedan modele göre ön yolcular için 1 cm kadar daha iyi baş mesafesi sunduğunu da öğreniyoruz. Arka yolcuların baş mesafesinin ise 9 cm kadar arttığı belirtiliyor. Bu durumun bir diğer avantajı olarak bagaj hacmi de 444 litreye yükselmiş durumda. Koltuklar yatırıldığında da bu değerin 1.211 litre civarında olduğu belirtiliyor.

Taycan Cross Turismo'nun Turbo versiyonlarında bagaj hacminin bir kademe azaldığı fakat bu versiyonlarında 82 litrelik bir ön bagajın geldiği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor. Bisiklet vb. büyük eşyalar taşımak isteyen müşteriler için tavan rayları kullanılarak çeşitli opsiyonel donanımların oluşturulabildiği de belirtiliyor.

Taycan Cross Turismo'nun ABD başlangıç fiyatının 92.250$ olduğu açıklanıyor. Aracın opsiyonel donanımları arasında da adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, 14 yönlü masajlı koltuklar, head-up display, Bose veya Burmester ses sistemleri yer alıyor. Taycan Cross Turismo'nun önümüzdeki yaz aylarından itibaren bayilerde yerini alacağı da belirtiliyor.