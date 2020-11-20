Pompeo'nun Filistin ziyaretine Türkiye'den sert tepki!

Ömer Çelik, "Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirtti.

Pompeo'nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti.

Çelik, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasında olduklarını ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor. Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."

DIŞİŞLERİ DE ÇOK SERT ÇIKTI: VAHİM BİR ADIM

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.