Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyüne füze düştü! Pentagon'dan açıklama geldi!

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Pentagon açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net."

Letonya'dan 4.madde çağrısı

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.

Pabriks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü açıklanan Polonya'ya başsağlığı diledi.

Suçlunun Rusya olduğunu öne süren Pabriks, "Rus rejimi sadece Ukraynalı sivilleri hedef alan füzeler ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Polonya'daki NATO topraklarına da indi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi anımsatarak, "Bu konuda ilk tepkim 4. maddeyi hatırlatmak olurdu." ifadesine yer verdi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

NATO'dan açıklama

NATO, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi.

Bir NATO yetkilisi, Polonya'ya füze düşmesi ve iki kişinin ölmesi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Yetkili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.