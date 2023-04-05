Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk istifa etti

Kowalczyk, düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin son dönemde özellikle tahılla ilgili yaşadığı sıkıntıları anımsattı.

Ülkede haftalardır süregelen protestoların hedefi olan Kowalczyk, Polonyalı çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.

Çiftçiler, Ukrayna tahılının Polonya'ya kontrolsüz ithalatına tepki göstermiş ve düşen fiyatlar nedeniyle hükümete eleştiride bulunmuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.

Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor.