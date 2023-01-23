Polonya, tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Poznan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da 350'den fazla aktif Leopard tankının bulunduğunu, yaklaşık 200 Leopard tankının da depolarda olduğunu söyledi.

Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye hazır ülkelerle bir koalisyon kuracağını ve iletişim halinde olduklarını vurgulayan Morawiecki, Leopard tanklarının Kiev'e savaşta büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan izin alınacağını belirterek, "Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova, kendi kararlarını verecek. Eninde sonunda bu izni alamasak bile biz oluşturulacak küçük koalisyonla birlikte, Almanya bu koalisyonda olmasa bile diğer ülkelerle tanklarımızı Ukrayna'ya teslim edeceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin, Polonya'dan başka hangi ülkelerin Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini sorması üzerine Morawiecki, "Bu tür tanklara sahip tüm ülkelere. Farklı tipte ama çok modern tanklara sahip ortaklarımızla da iletişim kuracağız." dedi.

Morawiecki, Polonya hükümetinin ağır silahların Ukrayna'ya nakledilmesi konusunda "çeşitli ülkelerdeki isteksizlik engelini aşacağına" dair güvence verdi.

Leopard tankları

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti ancak Leopard tankları, Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması amacıyla Almanya'nın onayının alınması gerekiyor.