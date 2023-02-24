Polonya Hükümeti'nden Leopard tank açıklaması

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Kiev'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Polonya'nın güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Müller, bu ziyaretin Avrupa ve Ukrayna'nın güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Müller, "Polonya'dan ilk Leopard tankları, Ukrayna'daki komşularımıza gitti." ifadesini kullandı.

Leopard Tankı Nedir?

Leopard 2 Alman yapımı 970'lerde geliştirilmeye başlanan 3. nesil bir ana muharebe tankıdır. İngiltere ve Fransa dışındaki birçok Avrpa Birliği ülkesi de bu tankı tercih etmektedir.