Polonya, AB göçme anlaşmasını referanduma götürüyor!

Kaczynski'nin güncel göçmen konularına ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Kaczynski, Polonya'nın halihazırda Ukraynalı mültecileri kabul etmesinin bu kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Polonya'nın birkaç milyon mülteciyi kabul ettiğini söyleyen Kaczynski, "Kabul ettiğimiz mültecilerden 1,5-2 milyonu ülkemizde temelli kaldı." ifadesini kullandı.

Kaczynski, Polonya'nın zorunlu bir göçmen kotasını kabul etmek zorunda kalacağı bir durumu asla onaylamayacağını belirterek, "Bu konu bir referandum konusu olmalıdır ve biz bu referandumu düzenleyeceğiz. Polonya halkı bu konuda söz sahibi olmalıdır." diye konuştu.

"Almanya bize dayanışma öğretemez"

Başbakan Morawiecki, AB'nin göçle ilgili yeni anlaşmasını eleştirerek "Biz Polonyalılar dayanışma ve merhametin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç kimse, özellikle de Almanya bize dayanışmayı öğretemez." dedi.

Polonya parlamentosunda konuşan Morawiecki, ülkeyi güvende tutmanın en büyük öncelikleri olduğunu, bu nedenle AB'nin göç anlaşmasına karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Morawiecki, AB ve Alman hükümetinin aldıkları hatalı kararlarla 2014, 2015 yıllarında göçmenlerin Avrupa sınırlarına girmesine neden olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Biz Polonyalılar dayanışma ve merhametin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç kimse, özellikle de Almanya, bize dayanışmayı öğretemez. Bize İkinci Dünya Savaşı tazminatı ödemesi gereken Almanya, bizi dayanışmaya çağırma cüretini göstermemelidir."

AB ülkelerinin göç anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları 8 Haziran'da Lüksemburg’da ortak iltica sisteminde reform yapılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Buna göre güvenli görülen ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin AB üyesi ülkenin sınırını geçtikten hemen sonra buralarda kurulacak ve sıkı kontrol edilecek ilk kabul merkezlerinde iltica işleminden geçmesi planlanıyor. Bu kişilerin iltica başvurusunun burada 3 ay içinde incelenmesi, başvuruları kabul edilmeyenlerin ivedilikle ülkelerine gönderilmesi isteniyor.

Uzlaşmada, sığınmacıları kabul etmeyen üye ülkelerin kişi başına, ev sahipliği yapan ülkelere 20 bin avro ödemesi de yer alıyor.

Uzlaşmaya göre, yılda ilk etapta en fazla 30 bin sığınmacı kabul edilecek ve bir sığınmacının başvurusunun değerlendirilmesi için üst sınır 6 ay olacak.

Söz konusu uzlaşmaya yalnızca Polonya ve Macaristan karşı çıkmış, geri kalan 25 üyenin verdiği destek nitelikli çoğunluğu sağlamıştı.