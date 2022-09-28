Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 yıllık promosyonu karara bağladı!
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, teşkilat mensuplarına 3 yıl için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını bildirdi. Yapılan anlaşma gereği promosyon peşin olarak tek kalemde 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren polislerin hesabına yatırılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, teşkilat mensuplarına 3 yıl için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını bildirdi. Yapılan anlaşma gereği promosyon peşin olarak tek kalemde 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren polislerin hesabına yatırılacak.
Polislere verilecek olan promosyon miktarı belirlendi. Vakıfbank yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmaya göre, polislere 3 yıl için toplamda 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı.
Promosyon ödemesi tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın personelin hesabına yatacak. Promosyon anlaşması 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilecek ve yeni protokole dahil edilecek. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller bitiş tarihinde Vakıfbank'ın protokolüne dahil olacak.