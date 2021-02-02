Polisin 'aşağıdan' ifadesini 'aşağı bak' olarak servis ettiler!
Boğaziçi eylemlerinde toplu olarak hareket eden öğrencileri uyaran polis, grubu ayırmak için "aşağıdan gidin" dedi. YolTV "Polis öğrencilere, aşağı bak dedi" şeklinde paylaşarak provokasyona imza attı.
Boğaziçi üniversitesi eylemlerinde yürüyüş yapan kalabalık öğrenci grubunun ayrışması için polis uyardı. Bir polis "aşağıdan" diyerek öğrencileri yönlendirdi. Polisin sözleri çarpıtılarak servis edildi. Konuyla ilgili Twitter'da yaklaşık 500 bin paylaşımda bulunuldu. Ancak polisin 'aşağıdan' sözlerinin çarpıtıldığı gözardı edildi. Skandal provokasyon ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
BİNLERCE BOT HESAPLA SLOGAN HALİNE GETİRDİLER!
Sosyal medyada hem FETÖ'cü hem de PKK'lı hesapların da bu yalan ifadeleri gündemde tutmak için yoğun çaba içinde oldukları görüldü.
Boğaziçi eylemlerinde toplu olarak hareket eden öğrencileri uyaran polis, grubu ayırmak için "aşağıdan gidin" dedi!@YolTV "Polis öğrencilere, aşağı bak dedi" şeklinde paylaşarak provokasyona imza attı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 1, 2021
Daha sonrasında bu yalanı #AşağıBakmayacağız tagı ile gündeme taşıdılar! pic.twitter.com/OlZmkdxz2Z
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