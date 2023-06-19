Polise "işgalci" diyen YSP'li vekil hakkında suç duyurusu
EGM, izinsiz düzenlenen LGBT yürüyüşünde polise "işgalci" diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dün, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde izinsiz gösteri yürüyüşünde bulunan LGBT'li gruba polis müdahale etmişti.
Sözde Kürdistan sloganlarının atıldığı yürüyüşe katılan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, izinsiz yürüyüşe müdahale eden polisler hakkında "işgalci" ifadesini kullanmıştı.
Olayın ardından harekete geçen EGM, Saki hakkında suç duyurusunda bulundu. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize "işgalci" diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."
Polise "işgalci" diyen YSP'li vekil hakkında suç duyurusu!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 19, 2023
🔹EGM: İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize "işgalci" diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. pic.twitter.com/4DG18hEFWn
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