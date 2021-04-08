Polis 'silahlarınızı getirin, ruhsat alın' dedi, karakola tank ve obüsle geldi

Çekya'da bu yılın başlarında 'silah affı' olarak bilinen 'silah belgelendirme' işlemleri, polisin yaptığı bir reklamla teşvik edilmeye çalışıldı.

Polisin hazırladığı reklam filminde, bir adamın polise 'tank' teslim ettiği görülüyordu. Ancak, reklamı harfiyen yerine getirecek birinin çıkacağı beklenmiyordu.

Hradec Kralove bölgesinden bir adam, polise Sovyet T-34/85 tankı ve Sovyet SU-100 motorlu obüsünün Çek Cumhuriyeti'nde üretilen versiyonu SD-100 obüsü getirdi.

Bölgede yaşayan adamın, ülkedeki silah affı kapsamında pembe bir Sovyet T-34 tankı ve kendinden tahrikli motorlu bir obüsü teslim etmesi, polisleri hayrete düşürdü.

İsmi açıklanmayan silah koleksiyoncusunun, 1990'lardan beri bu silahlara sahip olduğu belirtiliyor. Silahların sahibi, tanka ve topçu platformuna yasal olarak sahip olduğuna inanıyordu, ancak uygun şekilde devre dışı bırakılıp bırakılmadıklarından emin değildi.

Polis, bu ağır silahların, zararsız olduğunu söyledi. Ancak yine de devre dışı bırakılmalarında mevcut kurallarla aykırı turumlar tespit edildi. Adama bu sorunları çözmesi için zaman verildi. Silahların sahibi istenilen koşulları sağladığında, askeri araçları garajında tutabilecek.

Tankın neden pembe olduğuna dair ise, hiçbir açıklama yapılmadı.

Sovyet T-34 orta sınıf tankı, II. Dünya Savaşı'nın en bilinen silahlarından biriydi ve Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferde kilit rol oynadı.

T-34/85, 1944'te tanıtılan 25 tonluk öncüsünün geliştirilmiş bir modifikasyonudur.

SD-100 ise, Çek Cumhuriyeti'nin 1950'lerin ortalarında lisans altında ürettiği Sovyet SU-100 kendinden tahrikli topçu platformunun versiyonudur. 100 mm'lik bir topa sahip olan donanım, 1944'te SSCB ordusunda hizmete başladı.

Çek silah affı ocak ayının sonlarında başladı ve temmuz ayının sonuna kadar devam edecek.