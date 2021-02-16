Polis memurunun vatan sevgisi
Kırşehir'de polis memuru, vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı.
Kırşehir'de uzun süredir beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, görevli polisler de sokaklarda devriye attı.
VATAN SEVGİSİNİ İŞLEDİ
Görevli olduğu basın anıtı mevkisinde aracından çıkan ve karla kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazan polis memuru ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kırşehir'de polis memuru, vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021
🔹Görevli olduğu basın anıtı mevkisinde aracından çıkan ve karla kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazan polis memuru ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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