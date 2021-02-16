AjansHaber.com.tr Gündem Polis memurunun vatan sevgisi

Polis memurunun vatan sevgisi

Kırşehir'de polis memuru, vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı.

Kırşehir'de uzun süredir beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, görevli polisler de sokaklarda devriye attı.

VATAN SEVGİSİNİ İŞLEDİ

Görevli olduğu basın anıtı mevkisinde aracından çıkan ve karla kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazan polis memuru ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!
Sonunda bunu da yaptılar
Gara'da teröristlere 'Pençe' darbesi
Sahadan gelen bir başka bilgi var dedi
Kar yağışı barajları nasıl etkiledi?
İstanbul'da toplu taşıma kararı
Araçlar didik didik arandı