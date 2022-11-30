Polis, kaçak sigaraya savaş açtı!

TBMM Genel Kurulu’nda Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde gündeme gelen kaçak sigara ve tütün maddeleriyle mücadele gündeme geldi.

Konuya ilişkin söz alan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, tarihsel şartlar ve Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle sınır ötesi ticaret ve kaçakçılığın Türkiye'de her zaman önemli gündem başlıklarından biri olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın ocak-ekim döneminde 2 milyon 387 bin 303 paket sigara, 7 bin 515 paket puro, 42 bin paket kaçak tütün ele geçirildiğini söyledi.

Bu yakalanan malzemenin yaklaşık 65 milyon TL'lik maddi bir rakamın söz konusu olduğunu kaydeden Öztürk, sigara kağıdı ve filtresinin de bu hesaba katıldığında 100 milyon TL'lik bir kaçağın öne geçildiğini de dikkat çekti.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı istatistikleri incelendiğinde, 2020 yılına göre olay sayısında yüzde 28'lik, şüpheli sayısında da yüzde 30'luk bir artış meydana geldiğini kaydeden Öztürk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde 6 bin 115 operasyon yapıldığını; 4,7 milyon paket kaçak sigara; 1,3 milyar adet boş ve 425 milyon adet doldurulmuş makaron, 272 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puronun ele geçirildiğini, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesinin deşifre edildiğini belirtti. Öztürk, bu operasyonlar sayesinde 625 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildiğini bildirdi.