Pole pozisyonu Sergio Perez'e gitti!

Formula 1'de bir haftalık aradan sonra Suudi Arabistan Cİdde pistinde heyecan devam etti.

Cidde'de gerçekleştirilen antrenman seanslarının en hızlısı konumunda olan Max Verstappen ikinci bölümde yaşadığı motor problemi nedeniyle elenerek 15. olabildi.

Sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçtiğimiz yıl da bu pistte pole alan Perez, 1:28.265'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Yarın gridde Perez'in yanında Fernando Alonso yer alacak.

Suudi Arabistan GP, yarın TSi 18.00'da başlayacak.

İlk 10 Sıralama şu şekilde;

1- Sergio Perez

2- Charles Leclerc

3- Fernando Alonso

4- George Russell

5- Carlos Sainz Jr.

6- Lance Stroll

7- Estaban Ocon

8- Lewis Hamilton

9- Oscar Piastri

10- Pierre Gasly