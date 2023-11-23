Polatların mali müşavirinden kapı gibi itiraf!

Soruşturmanın başladığı ilk tarihten itibaren Dilan ve Engin Polat ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

"MASAK raporunun ardından şirkette toplandılar"

İfadesi alınan mali müşavir, hakkında yurt dışı yasağı getirilmesi şartıyla serbest bırakıldı. Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici ifadeler kullandı. Yerebakan, MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla birlikte şirkette Engin Polat ve Dilan Polat'ın düzenlediği bir toplantı yapıldığını belirtti.

Mali müşavir, devamında şöyle konuştu:

Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı.

"Gayrimenkul üzerinden aklanıyordu"

Mali müşavir Zümrüt Yerebakan, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını da ifade ederek, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu olan paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.