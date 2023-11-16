Polat ailesi soruşturmasında Avukat pişman oldu: Sahte faturaları anlattı

Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi. Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı. Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.

GÜN'ÜN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.