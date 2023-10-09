Pogba'ya şok: Asgari ücret alacak!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus'un Udinese ile oynadığı maç sonrası Pogba'dan alınan test numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Fransız yıldızın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Sözleşmesi feshedilebilir

Yapılacak yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde Juventus ile olan sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Pogba, şu an için sadece suçlu olmadığını inkar ediyor.

Şu an için böyle bir kararı bulunmayan Zebralar, Pogba'ya maaşında kesinti yapılacağına dair bir mektup gönderdi. Juventus, Fransız yıldıza yüksek bir olasılıkla İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

Aylık 2 bin Euro maaş alacak

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık brüt maliyetinin 42 bin 177 Euro'luk alt sınıra çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Pogba’nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

Pogba'nın Torino'da 2026 yazına kadar devam edecek olan sözleşmesi yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon Euro değerinde ancak Fransız yıldız artık bu miktarın sadece çok küçük bir kısmını kazanacak.