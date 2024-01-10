PMD'ye Çalışan Gazeteciler Günü ziyaretleri!

Milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemeye işaret ederek, partisinin bu teklifi destekleyeceğini bildirdi.

Enginyurt, TBMM'de yeni bir siyasi parti grubu oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Kuracaksak, DEVA Partisi ile kuracağız." diye konuştu.

Enginyurt, yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaracaklarını bildirerek, "Ankara'da çıkarmayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, gazetecilerin kar kış, yağmur çamur, savaş doğal afet demeden özverili şekilde çalıştığını dile getirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bekin, "Gazetecilik tarafsızlıktır, adalettir, ötekileştirmemedir. Bu konuda en iyi görevi de Türkiye'de gazetecilerin yaptığına inanıyoruz ve gazetecilere ayrı önem veriyoruz." diye konuştu.

Çok büyük bir mecrada büyük bir savaş veriyorsunuz

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, gazeteciler sayesinde siyasetçilerin fikir ve görüşlerinin halka ulaştığını, bu nedenle basın mensuplarının "görünmeyen kahramanlar" olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Dora, basın mensuplarının hem haberin doğru ulaştırılması konusunda önemli bir sorumluluk taşıdığını hem de sosyal medya nedeniyle adeta herkesin gazetecilik yaptığı bir dönemde bu işi gerçekleştirme mücadelesi verdiğini ifade etti. Dora, "Çok büyük bir mecrada büyük bir savaş veriyorsunuz." diye konuştu.

MHP'li Dora, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik kanun teklifinin sorulması üzerine, teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını hatırlattı.

Bu düzenlemenin, belirli şartları taşıyan gazetecilere yeşil pasaport verilmesini mümkün kılacağını anlatan Dora, "O şartlar o kadar da kolay şartlar değil. Uluslararası platformda kamu diplomasisini iyi uygulamaya çalışan bir ülkeyiz. Kamu diplomasisi, iyi bir iletişim stratejisinden geçer. Dışarıya çıktığınız zaman, dış basının sizi yansıttığı kadar değil kendi basınınızın da aynı yetkinlikte oralarda faal olabilmesi ve sizin sözünüzü orada duyurabilmesi, ülkenin kamu diplomasisinde aldığı yolu gösterir. Bu, önemlidir." diye konuştu. Dora, düzenlemenin yasalaşma sürecinde şartların netleşeceğini de söyledi.