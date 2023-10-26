PMD’den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması!

Parlamento Muhabirleri Derneği'nde düzenlenen kutlamada, PMD Başkanı Kemal Aktaş, basın mensuplarına Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz karanfil dağıttı.

Daha sonra üzerinde "Nice 100 Yıllara" yazılı pasta kesildi.

Kemal Aktaş, yaptığı konuşmada, "Bir ulus devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, millet bilinciyle bu toprakları bize vatan yapan ve ilelebet yaşayacağı inancıyla, Cumhuriyeti, Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran, minnet ve dua ile anıyoruz. Vatan uğruna şehit olmuş tüm ecdadımızı da şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Nice yüzyıllara, yaşasın Cumhuriyet." dedi. Programın sonunda günün anısına fotoğraf çektirildi.