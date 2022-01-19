AjansHaber.com.tr Gündem PKK/YPG'nin bombacısı İstanbul'da yakalandı

PKK/YPG'nin bombacısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden Ömer El Casem’in Suriye’de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 2 şüpheliden biri olan; Ömer El Casem’in Suriye’de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde; “Suriye’de 3 ağabeyi, eniştesi ve 1 köylüsünün bahse konu patlama olayları ile ligili cezaevinde olduklarını” söyledi.

Terör örgütü içinde suikastçi olarak biliniyordu

Operasyon kapsamında tutuklanan Berat Yusufoğlu isimli şüphelinin ise yine hem Suriye'de hem Hakkari'de terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, suikastçi ve kanas kullanır şeklinde hakkında beyan ve tespit bulunduğu ortaya çıktı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
NATO ile Ukrayna, iş birliği anlaşması imzaladı
O tantunici sinek avlıyor...
Lüleburgaz Belediye binası sanal ortamda 10 dolar
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Özel okullarda "zorunlu yemek" dayatması
AK Parti'den EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor