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PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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