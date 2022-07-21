AjansHaber.com.tr Gündem PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

pkk

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asbest yalanı raporla çöktü
Prof. Dr. Uyak'tan Ajans Haber'e önemli açıklama!
Azerbaycan gazında kilit ülke Türkiye!
163 düzensiz göçmen kurtarıldı 92 göçmen yakalandı
Bakan Varank, madalya kazanan gençleri tebrik etti
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere ceza