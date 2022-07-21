PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/bvye6kZOwB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2022