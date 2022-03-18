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PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Suriye'nin Ay El Arap kentinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist Şanlıurfa'da kıskıvrak yakalandı. Terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Ayn El Arap kentinde PKK/YPG terör örgütünün özel biriminde sözde savaşçı olarak faaliyet gösteren yabancı uyruklu Faruk Mustafa isimli teröristin yasadışı yollarla sınırı geçip Suruç ilçesine geldiği bilgisini aldı. Teröristi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen teröristin ifadesinde özel birimlerde silahlı olarak görev yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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