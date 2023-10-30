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PKK'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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