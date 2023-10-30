PKK'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/PF9dIrHmX6
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