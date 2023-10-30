PKK'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/PF9dIrHmX6