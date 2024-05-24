AjansHaber.com.tr Gündem PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe: 10 terörist yok edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristİN etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK saat 14.00'te toplanıyor!
Ankara'da şok intihar!
Reisi'nin özel kalem müdürü, kaza anını anlattı!
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı!
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor
BM Genel Kurulu'ndan Srebrenitsa kararı!
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yayımlandı!