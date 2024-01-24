AjansHaber.com.tr Gündem PKK'ya bir darbe daha!

PKK'ya bir darbe daha!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan-Reisi görüşmesi!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
FOX TV'nin ismi değişti! İşte yeni ismi...
Tosuncuğun o eski halinden eser yok!
Canan Kaftancıoğlu boşandı
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı belli oldu!
Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde deprem!