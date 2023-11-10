PKK'nın uyuşturucu trafiğini yöneten terörist etkisiz!

MİT tarafından, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Yadin Bulut'un, yurt içinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında adli takibat yürütülmesi üzerine 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı belirlendi.

2016 sonuna kadar Kandil’de faaliyet gösteren teröristin, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği tespit edildi. 2018'de Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yönettiği saptandı.

MİT'in saha ajanları vasıtasıyla yaptığı araştırmada, örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinden sorumlu teröristin yeri, Irak kuzeyinde tespit edildi. MİT’in sahadaki ajanlarından terörist Yadin Bulut'un, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Terörist, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik uzmanları, Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesi ile PKK/KCK’nın finans ayağına darbe vurulduğunu belirtti.