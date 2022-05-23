PKK'nin sözde Mahmur saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğanı’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod adlı Erdoğan'ı, odağına alan bir operasyon planlandı. Erdoğan, 21 Mayıs'ta Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.