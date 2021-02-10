PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

Mehmetçik, yurt içinde Eren operasyonlarıyla hain PKK'lıları dağ bayır kar kış demeden avlarken, yurt dışındaki operasyonlar da devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru belli ölçüde yok edilmiş, canını kurtaran hain teröristler de Irak'ın Sincar bölgesinde yuvalanmıştı.

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar'ın Irak temaslarından sonra bu bölgeye operason düzenlenmesi gündeme geldi.

Irak yerel yönetimi ve merkezi yönetimle temaslar sürerkek Milli İstihbarat teşkilatı (MİT) boş durmadı.

MİT personeli Irak'ta, ABD ve AB'nin DEAŞ ile mücadele paravanının arkasına saklanarak gönderdiği silahları teröristlere dağıtan hain örgütün sözde jojistik sorumlusu İbrahim Parım'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

"Laşer" kod adlı hain, Sincar bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.