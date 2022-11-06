PKK'nın orman yakma talimatı verdiği sanığa 10 yıl hapis talebi!

Finike ilçesinde 29 Ağustos'ta tutuklanan Ahmet K. (35) ile bu kişiye eylemleri için para gönderdikleri gerekçesiyle A.Y. (25), M.A. (23), H.K. (50) ve F.K. (31) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklardan Ahmet K'nin "terör örgütü üyesi olmak" ve "üyesi olduğu terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak", diğer 4 kişinin ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Antalya Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan isimsiz bir ihbarda, Ahmet K. isimli inşaat işçisinin sürekli PKK propagandası yaptığı ve Antalya'da terör örgütü adına orman yakma veya başkaca bir eylem gerçekleştirebileceği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet K'nin 26 Ağustos 2022 günü Finike ilçesinde gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, sanığın omzunda asılı bulunan beyaz renkli bez torba içerisindeki şeffaf plastik bidon içerisinde, terör örgütlerince el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 kilo 932 gram ağırlığında sülfürik asit ele geçirildiği, evinde de Antalya haritası bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın hazırlayacağı karışımla Antalya, Kemer, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde orman yangınları çıkaracağını, Kumluca ilçesinde de seraları yakacağını itiraf ettiği belirtildi.

Sanığın terör örgütü adına eylem yapması için dini nikahlı eşi H.Y'nin banka hesabına A.Y, H.K, M.A. ve F.K tarafından 5 seferde 56 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

Telefonda bomba düzeneği yapımı videosu

Sanığa ait telefonda yapılan incelemede orman yakma, kundaklama ve benzeri saldırılar için çektiği bir video, saldırılarda kullanılmak üzere plastik çikolata/puding kabına patlayıcı malzeme/bomba düzeneği yapımının anlatıldığı bir video, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan "Devran" kod adlı terör örgütü mensubuyla yangın çıkarmak amacıyla hazırlanacak düzenekte kullanılacak malzemeler ve maddi destek talepleri ilgili mesajlaşma kayıtları, eylemlerde kullanmak üzere temin ettiği malzemelere ilişkin 13 fotoğraf, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ellerinde uzun namlulu silah bulunan teröristler ve terör örgütünü simgeleyen paçavraların yer aldığı 6 fotoğraf ele geçirildiği kaydedildi.

Sanık Ahmet K, iddianamede yer alan ifadesinde, 2021 yılının kasım ayında Antalya'da bir YouTube kanalı için röportaj yaptığını, röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığını, 7 gün sonra denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığını belirtti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından ceza almasına neden olan videoyu paylaştığını belirten Ahmet K, "Devran-Rojhat" kod adlı PKK terör örgütü üyesinin bu videoya yanıt atması üzerine telefonla görüştüklerini ve onun aracılığıyla terör örgütü ile irtibatının başladığını öne sürdü.

Sanık Ahmet K, kendisine ilk başta "Sana gerekli tüm yardımı yapacağız. Ailen için gerekli her şeyi yapacağız, herhangi bir karşılık beklemeyeceğiz." denilerek peyderpey para gönderildiğini iddia ederek, "Devran-Rojhat, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde 'Sana daha önce hiç göremediğin göremeyeceğin kadar para göndeririz. Yeter ki dediklerimizi yap, talimatları yerine getir.' dedi" ifadelerini kullandı.

Hapisteki tutuklu ve hükümlülere de para aktarılmış

Sanığın ifadesi doğrultusunda, A.Y, H.K, M.A. ve F.K'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi.

İddianamede, İstanbul'da bir döviz bürosunda kurye olarak çalışan 4 sanıktan üçünün parayı H.K'nin talimatıyla gönderdiklerini, kime ve niçin gönderildiğini bilmediklerini söyledikleri bilgisi yer aldı.

H.K. ise paranın Rusya'da çalışan kardeşi tarafından gönderildiğini, verdiği IBAN numaralarına paraları transfer ettiklerini öne sürerek, paranın ne için verildiğini bilmediğini savundu.

Öte yandan yapılan soruşturma kapsamında H.K'nin PKK/KCK terör örgütü içerisinde yürüttükleri faaliyetler nedeniyle ceza infaz kurumlarında tutuklu/hükümlü olarak bulunan kişilere para aktardığının tespit edildiği belirtildi.