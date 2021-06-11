TSK'nın kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonları, örgütün üst düzey kadrolarını panikletti.

Son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan hezimeti itiraf etti.

Yayınladığı videoda bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan "Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan itiraf gibi açıklamalar



🔹TSK ve MİT'in Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu pic.twitter.com/AUbycJVSmw — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 11, 2021

"CİDDİ DARBELER ALDIK"

Karayılan, geçtiğimiz günlerde saklandığı delikten örgütün yayın organlarına konuşmuştu. Pençe operasyonlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, "Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar. O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulunmuştu.

Karayılan terör radyosuna verdiği itiraflarla dolu röportajında şunları söylemişti

"Şüphesiz kural ve kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldık. Sonda bu durumdan Türk devleti istifade etti ve hak etmediğimiz ciddi ve büyük kayıplar verdik. Pençe Harekatı ile kaybımız çok büyük oldu"