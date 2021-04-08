PKK'lı teröristler mescide saldırdı
PKK terör örgütü destekçileri Fransa Marsilya'da bulunan 'Marignane Türk Kültür Merkezi'ne' ve kültür merkezi bünyesindeki mescide saldırı düzenledi
PKK terör örgütü destekçileri Fransa Marsilya'da bulunan 'Marignane Türk Kültür Merkezi'ne' ve kültür merkezi bünyesindeki mescide saldırı düzenledi
PKK'lı teröristler Fransa'da Türk Kültür Merkezine ve Mescide saldırdı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021
🔹PKK terör örgütü destekçileri Fransa Marsilya'da bulunan 'Marignane Türk Kültür Merkezi'ne' ve kültür merkezi bünyesindeki mescide saldırı düzenledi! pic.twitter.com/YZaJLXtWTy
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