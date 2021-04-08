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PKK'lı teröristler mescide saldırdı

PKK terör örgütü destekçileri Fransa Marsilya'da bulunan 'Marignane Türk Kültür Merkezi'ne' ve kültür merkezi bünyesindeki mescide saldırı düzenledi

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