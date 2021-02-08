PKK’lı teröristi Boğaziçi öğrencisi olarak göstermeye çalıştılar

Son olarak PKK'ya yakınlığı ile bilinen yazar Olcay Çelik'in sosyal medyada Cizre'de öldürülen teröristi “öğrenci” gibi göstermeye çalışması büyük tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler devam ederken, olayları provoke etme girişimleri sürüyor. Özellikle PKK sempatizanı kesimlerin çirkin provokasyonlarına bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı.





PKK'ya yakınlığı ile bilinen ETHA adlı internet sitesi ile Marksist Atılım Dergisi

yazarı Olcay Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cizre'de 2016 yılında

düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Cihat Dursun'un fotoğraflarını paylaşarak "5 sene önce bugün Cizre bodrumlarında yakılarak katledilen 177 kişinin arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Cihan Dursun da vardı" dedi.

ÖĞRENCİ DİYE TERÖRİSTİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Olcay Çelik'in yaptığı skandal paylaşımda adı geçen 'öğrenci' dok adı Nurhak Amed olan Cihat Dursun'un terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tutuklandığı ortaya çıktı.





Dursun'un o dönem Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde öğrenci olduğu öğrenilirken, 2016 yılında ise Cizre'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü tespit edildi.