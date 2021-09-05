PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 143'e yükseldi.