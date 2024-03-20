PKK'lı Rızgar Amed, sızma girişiminde yakalandı!
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışırken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist KILIÇ’ın eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri, terörist KILIÇ’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. MİT, PKK/KCK-PYD/YPG’li KILIÇ’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.
Terörist KILIÇ, örgütün 2019 yılında TSK’nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.
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