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PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü öne sürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü öne sürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü iddia edilen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve Kulp ilçesinin Salkımlı Mahallesi Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgede yapılan incelemede, terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla şüpheli Y.T'yi ikametinde gözaltına aldı.

İkametteki aramada 199 fişek ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

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