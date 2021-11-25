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PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i 'İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine Teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi."

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