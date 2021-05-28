PKK’dan evladını isteyen babaya büyük alçaklık

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri için başlattığı bir araştırmada ilginç olayve bulgulara ulaştığını aktardı. Palabıyık PKK'nın özellikle uyuşturucu geliri kesilince çocuk kaçırmaya başladığını söyledi. Palabıyık şöyle devam etti: Kırsal alandaki uyuşturucu tarlaları yok edilmeye başlandığında PKK bölgedeki iş adamlarının çocuklarını kaçırmaya başladı. Hatta bunlardan biri Van’da beton işi ile uğraşan zengin bir aileydi. Daha çok örnek var. Özellikle uyuşturucu yollarında izin vermeyen bölge aşiret liderlerinin çocuklarını da aynı sebeplerden kaçırdılar.

PKK FİDYEYİ ÖDEYEN BABAYA AYAKKABI FIRLATTI

Yine HDP’nin sivil kodları makbuz karşılığında esnaftan para topluyordu. Verilmeyince ‘güvenliğiniz için’ ifadesi kullanılmıştı. Ayrıca Mardin’de de benzer durumlar gerçekleşti. En yakın örnek ise Diyarbakır anneleri çadırında yer alan bir babanın sözleriydi. Görüştüğümüzde kendisi aynen şunları ifade etmişti, ‘bana ‘oğlunu vereceğiz’ dediler ama 10 bin dolar istediler, evimi sattım gittim ama bana oğlumun ayakkabısını fırlattılar. Parayı da aldılar.’ Bu sadece bir örnek, Diyarbakır anneleri kendi çocukları için her şeyi gözden çıkarmıştı, PKK bunu biliyordu. İşin kötü tarafı bazı iş adamlarının paralarını aklamak için PKK’ya yöneldiği bir dönem çok söylendi. Doktora tezimi çalışırken bunu duydum. PKK’nın bazı ödemeleri Irak’ta temizlediğini söylemişlerdi. Bankalarda PKK ile irtibatlı isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bir de Suriye meselesinde cadde üstlerinde ‘kurban derisi toplama’ faaliyetleri yapıldı. Çok sayıda aile bağış yaptı, bu deriler de Suriye’ye gönderildi. Hatta ‘Kurdistan Kızılayı’ dahi kuruldu. Öcalan ve Mandela benzerliği sürekli dile getirildi. Bir de HDP’nin sosyal alan bulabilmek ve PKK’ya sosyal alan açma adına Kültür ve Turizm Bakanlığına dair talep iddiaları var, sosyal organizasyonlar çok önemlidir. Bu sayede fidye işlevi gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.