PKK yandaşları Avrupa'da aynı anda harekete geçti

Terör örgütü PKK’nın Gara’da infaz ettiği 13 şehidimizin ardından Avrupa’dan cılız kınamalar geldi. “Elçilik” ve “Sözcü Yardımcısı” seviyelerinde yapılan açıklamalarda “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Silahlı ihtilaflarda mutlaka insani uluslararası hukuka tümüyle riayet edilmelidir” ifadeleri kullanıldı. Başkentler adına bu açıklamalar yapılırken, teröristler ise Avrupa’da gövde gösterisine soyundu. AB ülkelerinde bebek katili Abdullah Öcalan’ın yakalanması bahane edilerek eylemler düzenlendi. Terörist başı Öcalan’ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat’ta sokaklara dökülen terör örgütü yandaşları, Öcalan posterleri ve örgüt paçavralarıyla gösteriler yaptı.

ALMANYA’DAN NORVEÇ’E KADAR

PKK sokağa döküldüğü tüm ülkelerin terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen söz konusu eylemlere hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Fransa’nın Marsilya şehrinde stantlar açan teröristler, Draguignan’da da örgüt propagandası yapıp bildiriler dağıttı. Yunanistan Lavrio’da teröristlerin çağrısı ile yürüyüş gerçekleştirildi. PKK paçavraları ile yürüyen gruptakiler Türkiye karşıtı sloganlar attı. Avusturya’nın başkenti Viyana ve Norveç’in başkenti Oslo’da teröristler afişler asıp bisiklet turu düzenledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da PKK’ya müzahir kuruluşlar adına gösteri yapıp basın açıklaması okuyan teröristler Almanya’nın Hannover kentinde de Türkiye Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada Türkiye hedef gösterildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Limosol, Finlandiya’nın Helsinki, İsveç’in Stockholm, İtalya’nın Roma, Almanya’nın Stuttgart ve Berlin, Belçika’nın Brüksel kenti de terör örgütünün elini kolunu sallayarak eylem yaptığı şehirler oldu.

Gazetede terör reklamı

Sokak eylemlerinin yanısıra Avrupa’nın tanınmış gazeteleri “ücret karşılığında” sayfalarını terör örgütü propagandasına açtı. Danimarka’nın en büyük ulusal gazetelerinden Politiken, Fransa’daki La Marseillaise, İngiltere’deki Walden Reporter, Inlington ve Hackney Gazette terör örgütünün propaganda ilanlarını yayınlayıp haberlerini sayfalarına taşıdı.